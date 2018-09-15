Beşiktaş'tan maçın hakemine tepki! 'Medel'in ikinci kartına anlam vermek mümkün değil'

Beşiktaş Yöneticisi Candaş Tolga Işık, Malatyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Candaş Tolga Işık'ın hakem Halil Umut Meler hakkındaki yorumu:

"Artık hakemler hakkında bir şeyler konuşmanın zamanı geldi. Maalesef Beşiktaş maçlarında hakemler, ligdeki ortalamanın da altında. Artık BJK maçlarında hakem performansı yeter denilecek noktaya geldi. Medel'in ikinci kartına anlam vermek mümkün değil"

"ÖNEMLİ MAÇLARDAN ÖNCE GELİYOR BU KARTLAR"

"Her ne hikmetse Beşiktaş'ın önemli maçlarından önce geliyor bu kartlar. Kasıt aramıyoruz, bir art niyet düşünmüyoruz ama gördüğümüzü de söylemek istiyoruz. Hakemler hakkında konuşarak da hakemlere baskı kuramaya çalışan bir camia olmak istemiyoruz."

"ZEMİNLE İLGİLİ 3 HAFTADIR ÇALIŞIYORLAR"

"Zeminle ilgili arkadaşlarımız 3 haftadır çalışıyorlar. Üç hafta öncesine göre zemin çok daha iyi durumda."