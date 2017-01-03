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Beşiktaş'tan Ömer Şişmanoğlu açıklaması

Beşiktaş kulübü bu akşamki idmanda yer almayan Ömer Şişmanoğlu hakkında bir açıklama yayımladı.

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Beşiktaş kulübü bu akşamki idmanda yer almayan Ömer Şişmanoğlu hakkında bir açıklama yayımladı.

"Futbolcumuz Ömer Şişmanoğlu’nun Antalya kampında dün akşam yapılan çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir."

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