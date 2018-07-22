Beşiktaş'tan Sadık Çiftpınar hamlesi

Dusko Tosic'i Çin'e, Matej Mitrovic'i Club Brugge'a yollayan, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla özellikle İngiltere ve İspanya Ligi takımlarının dikkatini çeken Domogaj Vida'yı da satma planları yapan Beşiktaş'ın, savunma hattı için B planı belli oldu.

Elinde stoper özellikli oyuncu olarak sadece Pepe kalan siyah-beyazlılarda yönetimin, G.Saray altyapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için harekete geçtiği öğrenildi.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki stoperle, siyah-beyazlıların asbaşkanı Umut Güner'in geçtiğimiz hafta bir araya gelerek ilk teması yaptıkları öğrenildi. Oyuncudan olumlu yanıt alan Beşiktaşlı yetkililerin yakın zamanda Yeni Malatyalı yöneticilerle de görüşeceği öğrenildi.

Sarı-siyahlıların, sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve önümüzdeki sezon sonunda bedava gitme durumu olan Sadık'tan para kazanmak istediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 26 maçta görev alan Sadık'ın transferi için teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği belirtildi.

(Vatan)