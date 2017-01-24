Demba Ba Beşiktaş'a geri döndü
Beşiktaş yıldız golcü Demba Ba'yı yeniden transfer etti.
NTV Spor'da yer alan son dakika haberine göre; Beşiktaş geçtiğimiz sezon Çin'e gönderdiği yıldzı golcü Demba Ba ile yeniden anlaşmaya vardı. Demba Ba Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.
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