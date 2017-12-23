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Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi: 68-82

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-68 mağlup etti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-68 mağlup etti.
 
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Yücel Çilingir, Fazilet Gülter, Abdullah İlik
Beşiktaş: Esra Erden Atacan, Kübra Siyahdemir 9, Mosby 12, Wheeler 33, Radosavljevic 2, Burcu Çiğil, Sera Özelçi, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Zellous 12
Yakın Doğu Üniversitesi: Bahar Çağlar 6, Cansu Köksal 13, McBride 25, Vandersloot 10, Gruda 19, Eldebrink 3, Gökçe Doğan 6
1. Periyot: 24-25
Devre: 37-44
3. Periyot: 50-59
Beş faulle çıkan: 33.54 Eldebrink (Yakın Doğu Üniversitesi)

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