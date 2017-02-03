Bir açıklamada Karlsruher'den

2011'de Karlsruher forması giydiğ dönemde Trabzonspor ile ön sözleşme imzalayan futbolcu, sonrasında bu imzaya riayet etmeyip, Karlsruher ile yeni bir sözleşme yaptığı için 4 ay men cezası ve 100 bin euro para cezası almıştı.

Çalhanoğlu vakasının merkezinde yer alan mavi-beyazlı Alman ekibi, konuyla ilgili kendilerinin bir hatası olmadığını savundu. Kulüp başkanı Ingo Wellenreuther, "Bu konuda bizim yaptığımız herhangi bir yanlış hareket söz konusu değil. O dönemde sürecin farkında değildik. Dolayısıyla tüm sözleşmeler kurala uygun ve doğruydu" diye konuştu.