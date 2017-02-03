Bir açıklamada Karlsruher'den
FIFA'nın Hakan Çalhanoğlu'na verdiği men cezasındaki aktörlerden olan Karlsruher Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
2011'de Karlsruher forması giydiğ dönemde Trabzonspor ile ön sözleşme imzalayan futbolcu, sonrasında bu imzaya riayet etmeyip, Karlsruher ile yeni bir sözleşme yaptığı için 4 ay men cezası ve 100 bin euro para cezası almıştı.
Çalhanoğlu vakasının merkezinde yer alan mavi-beyazlı Alman ekibi, konuyla ilgili kendilerinin bir hatası olmadığını savundu. Kulüp başkanı Ingo Wellenreuther, "Bu konuda bizim yaptığımız herhangi bir yanlış hareket söz konusu değil. O dönemde sürecin farkında değildik. Dolayısıyla tüm sözleşmeler kurala uygun ve doğruydu" diye konuştu.
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