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Oğuz Çetin ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor'da Oğuz Çetin ile yollar ayrıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, teknik direktör Oğuz Çetin ile yollarını ayırdı. Kulüp başkanı Osman Toprak, yaptığı açıklamada, takımda bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulması üzerine Oğuz Çetin ile görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan toplantıda karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini ifade eden Toprak, "Hocamızla iyi niyet çerçevesinde anlaşıp, yollarımızı ayırdık. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Toprak, bazı isimlerle görüşme halinde olduklarını ve en kısa sürede yeni hocayı takımın başına getirmek istediklerini kaydetti.

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