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Fransız basını sevince boğuldu

Dün gece Barcelona'ya 4 gol atan PSG, Fransız basınında manşetlere taşındı.

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Le Parisien gazetesi "büyüleyici" olarak nitelediği karşılaşma için,  "Barcelona'yı 4-0 yenen PSG, mükemmel bir performans ortaya koydu. Bu galibiyetle  çeyrek finalin kapısı büyük ölçüde aralandı." değerlendirmesini yaptı.
 
Le Figaro gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, "Yüksek gerilimli  maçta PSG, Barcelona'yı ezdi." manşetini kullandı. PSG'nin oyunun kontrolünü  baştan sona elinde tuttuğu kaydedilen haberde, "Hayal değil. PSG büyük bir  patlama yaparak Barcelona'ya cehennemi yaşattı." ifadelerine yer verdi.
 
L'Equipe gazetesi de, PSG'nin farklı galibiyetini "İnanılmaz"  başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Paris ekibinin Barcelona karşısında  sıra dışı bir gösteri yaptığı ve 8 Mart'ta yapılacak rövanş maçı öncesi çeyrek  finali büyük oranda garantilediği belirtildi.
 
20 Minutes gazetesi, "Bir Paris Aşkı" başlıklı haberinde, Parc des  Princes Stadı'ndaki mücadelede PSG'nin Barcelona'yı "kalbinden vurduğu" yorumunda  bulundu. Maçta, Arjantinli Angel Di Maria'nın performansıyla ön plana çıktığı ve  rövanş maçı öncesinde takımına büyük güven verdiği de vurgulandı.

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