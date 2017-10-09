Bir süredir ayrılmak istediğini dile getiren Sinan Gümüş: Artık tek konsantrasyonum Galatasaray

Galatasaray’da milli maçlar için verilen arayı en iyi değerlendiren isimlerin başında Sinan Gümüş geldi. Genç futbolcu, hem antrenmanlarda iyi çalıştı hem de önceki gün U21 takımı ile yapılan taktik maçtaki performansıyla beğeni topladı.

Geçen sezon sonunda attığı gollerden sonra sevinmeyen, yaz döneminde ise gitmek istediği için taraftarın kara listesine giren genç futbolcu hem gidemeyip, hem de tribünleri karşısına almıştı. Çevresi ve yakınlarıyla sohbet eden 23 yaşındaki futbolcu, yeni bir sayfa açtığını söyledi. Transfer sürecini ve sonrasını anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, “Ben ayrılmak istedim. Ama bu, takımımdan kaçmak ve veda etmek için değildi. Bruma gibi gidip kendimi geliştirmek ve öyle dönmek istedim. Galatasaray’a hazır gelmek ve bu şekilde oynamayı düşünmüştüm. Beni yanlış anladılar. Galatasaray benim yuvam. Sürekli oynayabileceğim bir kulübe gitseydim o zaman üzerine koyarak gelirdim. Ama bu olmadı. Artık tek konsantrasyonum Galatasaray... Çok iyi bir takımız ve oynamak için sıranın gelmesini bekleyeceğim” diye konuştu.

Bu sezon ligde sadece Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında görev yapan Sinan Gümüş, sadece 26 dakikada süre alabildi. Cim-Bom’un elendiği Östersunds karşılaşmalarında iki maçta da ilk 11’de yer alan genç oyuncu isteneni verememişti.

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