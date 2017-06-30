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Galatasaray Maicon transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray Maicon transferini KAP'a bildirdi.

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Galatasaray Maicon transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque ve kulübü Sao Paulo FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.000.000 EUR net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 1.000.000 Euro (net) olmak üzere, Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği  yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği  ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları)  istinaden 250.000 Euro net

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

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