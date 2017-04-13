25 yaşındaki golcü Muhammet Demir'den haber alınamıyor!

Gaziantepspor'daki başarılı peformansıyla transferin gözdesi olan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Muhammet Demir, 2015-2016 sezonun devre arasında memleketinin takımı olan Trabzonspor'a transfer olmuştu.



25 yaşındaki golcünün ismi her transfer döneminde Trabzonspor ile anılmasına karşın transfer bir türlü gerçekleşmemiş, Muhammet bordo mavili taraftarın da transferini en çok istediği futbolculardan biri haline gelmişti.



Trabzonspor'a transfer olduğunda herkes onun bordo mavili forma altında bir çok gole ve başarıya imza atarak kaptanlığa kadar yükselmesini bekliyordu. Ama Muhammet'in Trabzonspor macerası tam bir hayal kırıklığı oldu. Yıldız oyuncu bordo mavili forma ile ligde 21, kupada ise 3 maçta forma giydi ancak bu maçlarda sadece 5 kez fileleri havalandırabildi.



Beklentileri karşılayamayan Muhammet Demir, bu sezon devre arasında eski takımı Gaziantepspor'a kiralık olarak verildi. Muhammet Trabzonspor'da yaşadığı kötü günleri geride bırakıp Gaziantepspor'da kendini yeniden ispat etmek istiyordu.



Ancak çok başarılı olduğu kırmızı siyahlı kulüpte yaşadığı sakatlığın da etkisiyle beklentileri karşılayamadı. Muhammet eski takımında sadece 6 maçta forma giyerken gol kaydemedi.



Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezon da Muhammet Demir'i gelecek yıl kadrosunda düşünmediği ifade ediliyor. 2 kez A milli formayı da giyen ligin en önemli yerli golcüsü olması beklenen Muhammet Demir böylece çok kısa bir sürede zirveden dibe vurmuş oldu.