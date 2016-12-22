Belçikalı stoper Nicolas Lombaerts, Beşiktaş için Zenit'e rest çekti

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmek için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Rusya Premier Lig ekibi Zenit'in Belçikalı yıldızı Nicolas Lombaerts'la ilgilenmeye devam ediyor. Zenit Başkanı'yla görüşüp "Çok iyi bir teklif aldım, bırakın gideyim" diyerek ayrılık isteğini ileten Nicolas Lombaerts, kendisiyle ilgilenen siyah-beyazlılara da menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi. Tecrübeli stoperin menaceri Santos Verhlust da Rus basınına yaptığı açıklamada Kara Kartal'ı işaret etti. Konuyla ilgili olarak Rusya basınına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki savunmacı Lombaerts'in menaceri Santos Verhlust, "Nicolas, profesyonel bir futbolcu ve daha fazla forma giymeyi hak ettiğini düşünüyor. Kulüp başkanı Alexander Dyukova ve Gazprom CEO'su Alexei Miller ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başka takıma gitmesine izin vermelerini istedi" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

SADECE 5 LİG MAÇINDA OYNADI

Zenit'in formasını tam 10 sezondur giyen tecrübeli futbolcu Lombaerts, bu sezon takımında sadece 5 lig mücadelesinde görev yapabilmişti. Kariyerine daha fazla görev yapabileceği bir takımda devam etmeyi planlayan başarılı futbolcunun, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlıların ilgisine olumlu yanıt verip beklemeye geçtiği bildirildi.

SOLAK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında ilk sıralarda yer alan Lombaerts'in en büyük avantajı solak olması. Şenol Güneş'in ısrarla 'sol stoper' istemesi nedeniyle Belçikalı stoperin adı diğer adaylardan bir adım öne çıkıyor.

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