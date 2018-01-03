Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Boca Juniors Emmanuel Mas ve Gustavo Gomez transferini bitirdi

Trabzonspor'un Arjantinli sol beki Emanuel Mas'ın Boca Juniors ile her konuda anlaştığı ve kısa süre içinde Arjantin ekibine imza atacağı belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'da ayrılık kesinleşiyor! Bordo mavili takımın sol beki Emmanuel Mas'ın Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors ile her konuda anlaştığı ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacağı kaydedildi.

Arjantinli spor gazetecisi Augusto Cesar, Twitter hesabından transferin bittiğini duyururken ''Emmanuel Mas, artık Boca'nın futbolcusu. İmzayı atması çok yakın. Bu sezon 3. transfer oldu'' sözlerini paylaştı.

GUSTAVO GOMEZ TRANSFERİ DE BİTİYOR

Cesar, öte yandan bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Paraguaylı defans futbolcusu Gustavo Gomez'in de Boca'ya çok yakın olduğunu iddia etti. Arjantinli gazeteci, Boca'nın Milan'a transfer teklifinde bulunduğunu ve Milan'ın Gomez'i satmaya sıcak baktığını belirtti.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA