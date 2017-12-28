Boluspor, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti

Boluspor'a tur için avantajı getiren golleri 84'te Kadir Keleş (kendi kalesine) ve 88'de Melih Okutan kaydetti.

Konuk ekibin tek sayısı ise 63. dakikada Muğdat Çelik'ten geldi.

TFF 1. Lig'de 24 puanla altıncı sırada bulunan Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı 10 resmi maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti; 1 kez mağlup oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor ise son 6 resmi karşılaşmasında 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.