Boluspor-Fenerbahçe: 6-2

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe milli takım arasında TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Boluspor 6-2 kazandı.

Karşılaşamada golleri Boluspor adında 13. dakikada Burak, 30. dakikada Andre Santos, 45. dakiakda penaltıdan Sefa, 52. dakikada Guido Koçer, 83. dakikada Mutlu ve 86. dakikada Emre Gültekin kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikida Aatıf, 80. dakikada Fernandao attı. Öte yandan Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı ve daha sonra yeniden affedip kadroya dahil ettiği Ozan Tufan, uzun süreden sonra yeniden ilk 11'e dahil edildi.