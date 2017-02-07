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Fenerbahçe'den Fikret Orman'a 'Süt Kupası' cevabı geldi

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden sonra Ziraat Türkiye Kupası için, 'Süt kupası' açıklamasında bulunan Fikret Orman'a, Fenerbahçe cephesinden yanıt geldi.

  • Sabah
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Fenerbahçe yönetiminden, Ziraat Türkiye Kupası için, 'Süt kupası' benzetmesinde bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a tepki geldi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Fikret Orman'ın Türkiye Kupası'nı küçümsemesinin, mağlubiyete bahane bulma amaçlı olduğunu söyledi. Bir yönetici, "Madem Türkiye Kupası'nı Süt kupası olarak görüyordunuz, o zaman neden maça tam kadro çıktınız? Fikret Orman ligi kaybedince Süper Lig'e de 'Süt Ligi' mi diyecek" ifadelerini kullandı.

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