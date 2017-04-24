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Talisca: Fikret Orman'dan bonservisimi almasını bekliyorum

Beşiktaş formasıyla son haftaların parlayan yıldızı olan Brezilyalı isim, bu akşam da takımının en önemli hücum silahlarından biri olacak. 23 yaşındaki futbolcu, forvet hattında Aboubakar’a yakın oynayıp maç boyunca gol kovalayacak.

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Sezon başında Portekiz devi Benfica’dan kiralanan Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla göz kamaştırıyor. Ayağından yaşadığı sakatlık sebebiyle Kara Kartal’da sadece 28 maça çıkabilmesine rağmen takımına 13 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, bu akşam Adanaspor’la oynanacak lig mücadelesinde de Beşiktaş’ın en önemli kozu olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde geçen hafta oynadıkları Lyon mücadelesinde attığı 2 golle formunun zirvesinde olduğunu kanıtlayan Sambacı, bu akşam da hücum bölgesinde etkili olup 3 puanın anahtarı olmaya çalışacak.

‘Bonservisimi al başkan’

Sözleşmesinde 25 milyon Euro’luk (100 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunan Anderson Talisca, Kara Kartal’da 1 sezon daha kiralık olarak forma giyecek. Beşiktaş’taki geleceğiyle ilgili olarak açıklamada bulunan başarılı oyuncu, “Başkanımız Fikret Orman’dan bonservisimi almasını bekliyorum. Burada çok mutluyum ve Benfica’ya dönmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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