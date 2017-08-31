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Bony, Swansea ile anlaşmaya vardı

Transfer döneminde adı dört büyüklerle anılan Fildişili golcü Bony, Swansea ile anlaştı.

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Ada basınında çıkan haberlere göre ; City’de bekleneni veremeyen ve geçen sezonu kiralık olarak Stoke City’de geçiren Bony bir dönem formasını giydiği Swansea ile anlaşıldı.

Haftalık 100 bin Pound gibi bir kazanç elde eden Bony’nin adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anıldı. Bony, 12 milyon Pound karşılığında Swansea'de...

28 yaşındaki Fildişili golcü, Stoke City’de 9 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Bony, City’de kadroda düşünülmüyordu. Golcü oyuncu, hatırlanacağı gibi 2014-2015 sezonu başında City ekibine katılmıştı. 

Wilfired Bony, Fildişi Milli Takımı formasıyla 38 maçta 11 gol kaydetti. 1,82 boyundaki Bony’nin adı Çin takımlarıyla da anılmıştı.

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