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BOTAŞ uzatmalarda güldü

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal süresi 60-60 eşitlikle biten karşılaşmada BOTAŞ, uzatmada Bellona AGÜ'yü 70-69 mağlup etti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında normal süresi 60-60 eşitlikle biten karşılaşmada BOTAŞ, uzatma bölümünde Bellona AGÜ'yü 70-69 yendi.

Salon: Kadir Has 

Hakemler: Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı, Erhan Gürsel

Bellona AGÜ: Sinem Ataş 2, Wauters 14, Dila Aşkın 9, Ayşegül Günay 10, Dubljevic 6, Gray 11, Gizem Sezer, Wright 17

BOTAŞ: Sims 32, Fatmanur Karakaş, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu 3, Elif Emirtekin 4, Kulichova 4, Tilbe Şenyürek 8, Lacy 17, Ivankovic 2

1. Periyot: 16-16

Devre: 27-30

3. Periyot: 46-48

Normal süre: 60-60

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