BOTAŞ uzatmalarda güldü
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal süresi 60-60 eşitlikle biten karşılaşmada BOTAŞ, uzatmada Bellona AGÜ'yü 70-69 mağlup etti.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında normal süresi 60-60 eşitlikle biten karşılaşmada BOTAŞ, uzatma bölümünde Bellona AGÜ'yü 70-69 yendi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı, Erhan Gürsel
Bellona AGÜ: Sinem Ataş 2, Wauters 14, Dila Aşkın 9, Ayşegül Günay 10, Dubljevic 6, Gray 11, Gizem Sezer, Wright 17
BOTAŞ: Sims 32, Fatmanur Karakaş, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu 3, Elif Emirtekin 4, Kulichova 4, Tilbe Şenyürek 8, Lacy 17, Ivankovic 2
1. Periyot: 16-16
Devre: 27-30
3. Periyot: 46-48
Normal süre: 60-60
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