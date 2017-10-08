BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi: 48-51
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda BOTAŞ'ı 51-48 mağlup etti.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda BOTAŞ'ı 51-48 mağlup etti.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Önder Yılmaz, Fazilet Gülter, Haldun Çoban
BOTAŞ: Frida Eldebrink 10, Dilara Tongar, Elif Emirtekin 9, Stokes 18, Nevin Kristen Vatansever 6, Papova 3, Sehernaz Çidal 2, Büşra Akbaş, Büşra Akgün
Yakın Doğu Üniversitesi: Elin Eldebrink, Bahar Çağlar 4, Holingsvorth 8, Bride 15, Vandersloot 13 , Olcay Çakır Turgut 5, Wauters 6, Cansu Köksal
1. Periyot: 10-15
Devre: 21-28
3. Periyot: 32-47
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.