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BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi: 48-51

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda BOTAŞ'ı 51-48 mağlup etti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda BOTAŞ'ı 51-48 mağlup etti.
 
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Önder Yılmaz, Fazilet Gülter, Haldun Çoban
BOTAŞ: Frida Eldebrink 10, Dilara Tongar, Elif Emirtekin 9, Stokes 18, Nevin Kristen Vatansever 6, Papova 3, Sehernaz Çidal 2, Büşra Akbaş, Büşra Akgün
Yakın Doğu Üniversitesi: Elin Eldebrink, Bahar Çağlar 4, Holingsvorth 8, Bride 15, Vandersloot 13 , Olcay Çakır Turgut 5, Wauters 6, Cansu Köksal
1. Periyot: 10-15
Devre: 21-28
3. Periyot: 32-47 

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