Junior Moraes: Beşiktaş'ın ilgisinden memnun oldum

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan isimlerden biri olan Dinamo Kiev'in Brezilyalı forveti Junior Moraes, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün kendisine olan ilgisini daha önce duyduğunu belirten Sambacı, Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo'nun, kendisi ile ilgili Türkiye'de çıkan haberlerin fotoğraflarını göndermesiyle birlikte olaya sıcak bakmaya başladığını ifade etti.

MARCELO SÖYLEDİ

Ukrayna Ligi'nde filelere 10 gol bırakarak gol krallığının zirvesinde yer alan 29 yaşındaki forvet Moraes, "Beşiktaş'ta bir arkadaşım var, Marcelo en yakın dostlarımdandır. Santos'ta birlikte oynamıştık. Onu çok severim. Bana bir sürpriz yaptı ve Türkiye'deki gazetelerde hakkımda çıkan transfer haberlerinin resimlerini gönderdi. Görünce inanılmaz mutlu oldum çünkü adı geçen takım Beşiktaş'tı... Beşiktaş iyi bir sezon geçiriyor, yeni statları, kaliteli futbolcuları var. Harika taraftar topluluğu olan bir camia" ifadelerini kullandı.

SON KARAR GÜNEŞ'İN

Junior Moraes, transferin gerçekleşme ihtimaliyle ilgili olarak da "Hem sezon sonu, hem de ara transfer döneminde birçok haber ortaya atılır. Şu anda Dinamo Kiev'de mutluyum, hatta 1.5 yıllık da sözleşmem var. Ancak benim için kulübe resmi bir teklif gelirse olabilir. Neden olmasın, futbolun içinde her şey var" açıklamasını yaptı. Brezilyalı oyuncunun bu açıklamasının ardından Beşiktaş yönetiminin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüştükten sonra tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili son kararı vermeyi bekleniyor.

BÜTÜN AİLESİ SPORCU

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Junior Moraes, sporcu bir aileden geliyor. Babası Flamengo ve Santos'ta futbol oynadı. Annesi Brezilya'nın tenis şampiyonlarından. Erkek kardeşi Bruno, Santos ve Porto'da forma giydi. Kız kardeşi sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktı. 4 yaşında futbola Robinho ile aynı takımda başladı.

2 MAÇ KAÇIRDI

Moraes, bugüne kadar sakatlık nedeniyle sadece 2 maç kaçırdı. 2013 yılında Metalurh Donetsk formasını giyen Brezilyalı forvet iki resmi maçta forma giyemedi. Moraes, o günden bu yana herhangi bir sakatlık yaşamadı.

13 GOL 2 ASİST

Dinamo Kiev'e 2015 yılında Metalurh Donetsk'ten bedelsiz olarak gelen 29 yaşındaki Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior, bu sezon toplam 29 maça çıkarken 13 gol atıp, 2 de asist yaptı.