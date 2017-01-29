Bruma ayrılıyor mu? Açıkladı...

Bruma’nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok güzel ve istediğimiz bir galibiyet aldık. Zaten bunu nasıl arzuladığımızı ilk dakikadan itibaren gösterdiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var ve ona odaklanacağız.

Burada olmaktan ve oynamaktan çok mutluyum. Odaklandığım konu sadece Galatasaray. Avantajlı transfer teklifi gelirse, kulübümün izin vermesi doğrultusunda bu konuşulur. Ama dediğim gibi bu tarz haberler beni mutlu etse de etkilemiyor. Odaklandığım tek konu Galatasaray'ın başarısı."