Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bruma: Dualarım Türk halkıyla birlikte

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray’ın Portekizli genç yıldızı Bruma, takımda yer almaktan mutlu olduğunu dile getirerek, Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Galatasaray’da, Bruma basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarından dolayı üzgün olduğunu söyleyerek söze başlayan Bruma, tüm dualarının Türk halkı ile olduğunu belirtti.
 
“Bencil davranmış olabilirim”
 
Alanyaspor karşılaşmasında Yasin Öztekin ile yaşadığı tartışmaya değinen Bruma, “Ben Yasin’i o da beni çok seviyor. Alanyaspor maçında ben de çok gol atmak istiyordum. Belki bencil davranmış olabilirim. Ama onun bana asistleri var. Ben de ona asistler yaptım. Bu sadece o güne özgü bir şeydi.”
 
“Galatasaray’da mutluyum”
 
Hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu şunları söyledi: 
 
“Bu tip transfer ilgilerinin olması beni mutlu ediyor ama Galatasaray'da kalmak istiyorum. Avrupa'dan ilgilerin olması beni mutlu ediyor ama burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmem var. Kulüp ile menajerim bir görüşme gerçekleştirdi. Kontrat şartları beni mutlu ederse, sözleşmemi uzatırım. Ama yurt dışından cazip bir teklif gelir ve yönetim de bunu kabul ederse o zaman oturur konuşuruz.”
 
“Sakatlıklar bizi olumsuz etkilemiyor”
 
Takımda üst üste yaşanan sakatlıkların kendilerini etkilemediğini söyleyen Portekizli futbolcu, “Biz çalışmalarımıza en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Ama umarım onlar da bir an önce iyileşip aramıza katılır” ifadelerini kullandı.
 
"Onlardan sürekli bir şeyler öğreniyorum"
 
Daha genç olduğunu söyleyen Bruma, "Geliştirmem gereken birçok konu var. En büyük avantajlarımdan birisi, takımda Sneijder, Podolski, Selçuk gibi deneyimli isimlerin olması. Onlardan sürekli bir şeyler öğreniyorum. Eren çok fazlaya ortaya ihtiyacı olan bir santrfor. Ben de yeterince ortalar yaptığımı düşünüyorum. Asistlerim de var" diye konuştu.
 
"Hedefimiz şampiyonluk"
 
Hedeflerinin sezon sonu ligi şampiyon olarak tamamlamak olduğunu da vurgulayan genç yıldız, "Bunu için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde çok zor takımlar var. Her hafta çok zor mücadeleler oynanıyor. Bu yüzden tek bir takımı rakip olarak görmek doğru olmaz" şeklinde konuştu.
 
İHA

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Binali Yıldırım: Saldırıyı terör örgütü PKK planladı

Başbakan Binali Yıldırım: Saldırıyı terör örgütü PKK planladı

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Sivas'ta Afgan polisler mezun oldu

Sivas'ta Afgan polisler mezun oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA