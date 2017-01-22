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Bruma hakkında şok iddia! Rezil oldu...

Galatasaray'ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyada dikkat çekici bir diyalog ortaya çıktı.

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18 yaşındaki kız, Bruma'nın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediğini iddia ederek bu mesajları videolu olarak da paylaştı.
 
Sinem Ulusoy isimli 18 yaşında, İngilitere’de okuyan bir üniversite öğrencisi, Portekizli yıldızın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediği yönündeki mesajını sosyal medyadan paylaştı.
 
Bazı taraftarların mesajın sahte olduğunu dile getirdikten sonra, mesajın videolu halini paylaşan Ulusoy bu mesajların ardından sosyal medyada büyük hakaretlere uğradı.
 
Bruma cephesinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
18 yaşındaki Sinem adlı Uluslararası İlişkiler ve Politika öğrencisinin ise Twitter'da 431 takipçisi bulunmakta.
 
Bu sezon Galatasaray'ın en başarılı ismi olarak dikat çeken Bruma'nın adının böyle bir olaya karışması dikkat çekici.
 
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