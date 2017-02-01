Bruma sözleşme sorusuna ne cevap verdi?

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Bruma, İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan Portekizli yıldız, Galatasaray'daki geleceğini masaya yatırdı.

İşte Bruma'nın sözlerinden öne çıkanlar...

Real Sociedad'da geçirdiğin yılı nasıl değerlendirirsin?

Benim için önemli bir sezondu. Dünyanın en rekabetçi liglerinden biri olan İspanya'da oynama fırsatı buldum. Kendimi üst seviyeye hazırlama şansı buldum. Hiç bir zaman unutamayacağım bir tecrübeydi benim için.

Daha fazla şans bulmayı düşünüyor muydun?

Evet. Her zaman daha fazla oynamak istersiniz. Fakat bu durumu kötüye yormadım. Real Sociedad, benim bonservisimi alamayacağının farkındaydı ve bu yüzden daha çok kendi altyapısından çıkardığı oyunculara şans verdi. Bu durumu yanlış değerlendiremem çünkü kulübün belirlediği bir strateji bu, saygı duyuyorum.

Çok hızlı bir futbolcusun ve bazen hızı kontrol etmek zordur. Bazı insanlar senin son vuruşlarda yetersiz olduğunu düşünüyor?

Benim bitiriciliğim hakkında yapılan eleştirilerin adil olduğunu düşünmüyorum. Hızlı olduğum ve bir an önce sonuca gitmek istediğimi kabul ediyorum ve bundan hoşlanıyorum. Ancak doğru kararı vermek için durmak gerektiğini de biliyorum. Ben her zaman asist yapan ve arkadaşlarımı golle buluşturan bir futbolcu oldum. Böyle olmaya da devam edeceğim.

Galatasaray'da işler fena gitmiyor...

Benim için işler iyi gidiyor. Goller atıyorum ve takım arkadaşlarıma yardım ediyorum. Kendimi takımın kilit isimleri arasında görüyorum. İyi durumdayım. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Gol atmaya alışıyorum. Golcü bir oyuncu değilim ama fırsatı yakaladığımda değerlendirmekten kaçınmıyorum. Kariyerimi ileriye taşımak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Arsenal ile adın anılıyor?

Söylentiler hep olur. Ben aynı anda iki kulübü hiçbir zaman düşünmem. Elbette ilginin olması hoşuma gidiyor. Bana değerli olduğumu hatırlatıyor. Ancak ben Galatasaray'ın futbolcusuyum ve yalnızca Galatasaray'a odaklanmış durumdayım.

Türkiye'de hayat nasıl?

Oldukça sakin ve yalnızca futbol odaklı. Türkiye'deki durumlardan dolayı evimden uzağa çok fazla gitmiyorum. Dışarı çıktığım zaman taraftarlar hep ilgi gösteriyor. Gerçekten takımlarına çok bağlı insanlar.

Sözleşme uzatacak mısın?

Ben takımıma en iyisini vermek için uğraşıyorum. Avrupa futbolunda söz sahibi olmak istiyorum ve şu anda bunu gerçekleştirme aşamasında olduğumu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz.

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