Bruma: Umarım derbiyi taraftarımızın desteğiyle kazanırız

Galatasaray'da Fenerbahçe ile TT Arena'da oynanacak derbi öncesinde motivasyon çalışmaları devam ediyor. Dursun Özbek'in de katılımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mangal partisi düzenlendi.

Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Bruma, "Böyle bir organizasyon bize ekstra bir motivasyon veriyor. Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlanıyoruz. Taraftar bizim olmazsa olmazımız. Pazar günü onların vereceği destekle umarım kazanırız" dedi.

İlk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak olan Ahmet Çalık ise "Bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız. Derbiler her zaman farklı oluyor. Önceden televizyondan izliyordum şimdi bu anlara tanıklık edeceğim" sözleriyle derbi öncesi görüşlerini belirtti.