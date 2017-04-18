Galatasaray Yasin Öztekin'e zam yapıp yeni sözleşme imzalayacak

Mali sıkıntılar nedeniyle Bruma'yı Tottenham'a satmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin stratejisi belli oldu.

Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'i sol açık rotasyonu için yeterli gören sarı-kırmızılı yönetim, Yasin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Kurdan etkilenen ve yaklaşık 800 bin Euro kazanan Yasin'e zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2 yıl uzatılacağı öğrenildi.

Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan gurbetçi futbolcu, Galatasaray'da kalmak istiyor ancak maaşının 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesini bekliyor.