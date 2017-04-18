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Galatasaray Yasin Öztekin'e zam yapıp yeni sözleşme imzalayacak

Sezon sonunda Bruma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Yasin Öztekin'le sözleşme uzatacağı belli oldu.

  • Sabah
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Mali sıkıntılar nedeniyle Bruma'yı Tottenham'a satmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin stratejisi belli oldu. 

Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'i sol açık rotasyonu için yeterli gören sarı-kırmızılı yönetim, Yasin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı. 

Kurdan etkilenen ve yaklaşık 800 bin Euro kazanan Yasin'e zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2 yıl uzatılacağı öğrenildi. 

Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan gurbetçi futbolcu, Galatasaray'da kalmak istiyor ancak maaşının 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesini bekliyor.

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