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Galatasaray Bruma'nın sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcusu Bruma ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

  • Sabah
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Tottenham'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden Galatasaray yönetimi Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için tekrar düğmeye bastı.
 
BRUMA BAŞKAN ÖZBEK İLE BİR ARAYA GELDİ
 
Portekizli yıldızın önceki akşam başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'de görüldüğü ve sarı-kırmızılı yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Bruma'nın 2018'de sona erecek sözleşmesini 20 milyon Euro'dan yüksek bir serbest kalma maddesiyle en az 4 yıl uzatmak isteyen G.Saray cephesi 22 yaşındaki oyuncunun ücretine yüzde yüz zam yapmaya hazır.
 
BRUMA'YA YILLIK 2,5 MİLYON EURO
 
1.2 milyon Euro garanti paraya oynayan Bruma'ya 2.5 milyon Euro önerildiği, 20 bin Euro'luk maç başı ücretinin ise puan-başarı bonusuna göre düzenlendiği ifade edildi.

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