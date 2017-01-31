Kayserispor Fransız oyuncu Ryan Isaac Mendes'le anlaştı
Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle ligde kalma umutlarını artıran Kayserispor, Fransız oyuncu Ryan Isaac Mendes ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransız oyuncu Ryan Isaac Mendes ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'nın Lille takımından 27 yaşındaki forvet Mendes'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.
10. transfer oldu
Kayserispor, ara transfer döneminde daha önce Silvestre Varela, Nguemo, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Douglao, Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman ve Efe Halil Özaslan'ı kadrosuna dahil etmişti.
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