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Fenerbahçe Tammy Abraham'ı transfer ediyor

Chelsea'den Bristol City'e kiralık olarak verilen ve 1,93'lük boyuyla göz kamaştıran Tammy Abraham Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe, İngiltere'den sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Bristol'da yayın yapan yerel gazetelerin yanı sıra İngilitere'nin önde gelen medya kuruluşları da Fenerbahçe'nin Bristol'un golcüsü Tammy Abraham ile ilgilendiğini yazdı. Bonservisi Chelsea'de olan 19 yaşındaki genç oyuncu Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'te bu sezon 25 gol attı. Sarı-lacivertliler'in, 19 yaşında ve 1.93 boyundaki Abraham için Chelsea ile temasa geçtiği ve genç oyuncuyu kiralamak istediği vurgulandı. Bristol'da gelecek sezon kalmak istemeyen genç oyuncunun da kendini geliştirmek için Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı bildirildi.

CHELSEA KİRALIK VERMEYE SICAK BAKIYOR

İngiltere U19 ve U21 Milli Takımı formaları da giyen Tammy Abraham'ı Fenerbahçe scout ekibinin de sıkı takibe aldığı ve uzun süredir izlediği bildirildi. Chelsea'nin de Abraham'ı daha sert bir ligde oynaması için Fenerbahçe'ye kiralık göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek bu transferi bitirebileceği belirtildi. Abraham'ın 2019 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor.

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