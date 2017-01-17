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Tuzlaspor Onur Çapın'ı transfer etti

Dün Fenerbahçe'den Murat Hocaoğlu'nu renklerine bağlayan Tuzlaspor bugün Werder Bremen'den Onur Çapın'ı transfer etti.

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Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği, Ümit Davala'nın yönetimde olduğu Tuzlaspor, gurbetçi futbolcu Onur Çapın'ı kadrosuna kattı.
 
Ümit Davala'nın Instagram hesabından açıkladığı Onur Çapın, 20 yaşında Werder Bremen II takımında top koşturuyordu. Forvet mevkisinde oynayan genç futbolcu, takımı ile Almanya 3. Ligi'nde oynuyordu. Onur Çapın artık, Tuzlaspor'un başarısı için 2. Lig'de ter dökecek.

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