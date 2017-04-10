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Russell Westbrook, Oscar Robertson'ın triple-double rekorunu sildi

NBA Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, bu sezon 42'nci 'triple double'ını yaparak Oscar Robertson ile paylaştığı bir sezonda en fazla 'triple double' yapan oyuncu rekorunu kırdı.

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, all-star oyun  kurucusu Russell Westbrook'un, 3 sayı çizgisinin bir hayli uzağından attığı son  saniye basketiyle Denver Nuggets deplasmanından 106-105 galip ayrıldı.

Maçı 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle tamamlayan Westbrook, bu sezon  42'nci, kariyerinin 79'uncu "triple double"ına imza attı. 28 yaşındaki  basketbolcu böylece Oscar Robertson'ın 55 yıldır elinde tuttuğu bir sezonda en  fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Nuggets'ta Danio Gallinari'nin 34 sayı, 10 ribaunt, Nikola Jokic'in 23  sayı, 6 ribaunt ve Wilson Chandler'ın 17 sayı, 10 ribauntluk performansı  galibiyete yetmedi.

Harden ve James'ten "triple double"

Westbrook'un yanı sıra James Harden ve LeBron James de aynı gün içinde  üç istatistikte çift hanelere ulaşmayı başardı.

Harden, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Sacramento Kings'i  135-128 yendiği maçtaki 35 sayı, 15 asist, 11 ribauntluk performansıyla bu sezon  21'inci, kariyerinin 30'uncu "triple double"ını yaptı.

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James ise Atlanta Hawks'a,  uzatma sonunda 126-125 kaybettikleri karşılaşmada 32 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle  oynadı. James böylece bu sezon 13'üncü, kariyerinin 55'inci "triple double"ına  imza attı.

Hawks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da kenardan  oyuna girdiği maçı, 6 sayı ve 8 ribauntla bitirdi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

New York Knicks-Toronto Raptors: 97-110

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 126-125 (uzatmada)

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 105-106

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 124-111

Sacramento Kings-Houston Rockets: 128-135

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 90-103

 Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 110-109

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