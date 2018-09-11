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Bu ilk değil! Daha önce de efsane geri dönüşlerimiz oldu

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında İsveç karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılarak, unutulmaz geri dönüşlerine bir yenisini ekledi.

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Stockholm'deki mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Türkiye,  49. dakikada Claesson'un golüyle 2-0 geriye düştü. Ay-yıldızlı ekip, 51. dakikada  Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın 62. dakikasında  oyuna giren Emre Akbaba 88 ve 90 2. dakikalarda attığı gollerle milli takımı  galibiyete taşıdı.

Çekya mücadelesi

A Milli Takım'ın unutulmaz geri dönüşlerinde akla gelen maçların  başında, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Çekya mücadelesi yer alıyor.

A Grubu son mücadelesinde Türkiye, Jan Koller ve Plasil'in golleriyle  2-0 geriye düştü. Milliler, karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Turan ile bulduğu  golle umutlandı. Ay-yıldızlı ekip, son 3 dakikada Nihat Kahveci'nin golleriyle  tarihi bir galibiyete (3-2) imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Hırvatistan maçı ve gelen yarı final

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Takım'ın geri dönüşlerinin sık  görüldüğü bir turnuva olarak hafızalarda yer etti.

Çekya'yı son dakika golleriyle eleyen Türkiye, çeyrek finalde de  Hırvatistan karşısında inatçı karakterini ortaya koydu ve yarı final biletini  cebine koymayı başardı.

Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, Hırvatistan  119. dakikada Ivan Klasnic'in golüyle öne geçti. Bu golden sonra herkes  Hırvatistan'ın yarı finale yükseldiğini düşünürken, Semih Şentürk 120 2. dakikada  Hırvatistan filelerini havalandırdı ve karşılaşmanın penaltılara gitmesini  sağladı.

Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Türkiye, Avrupa Futbol  Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Ev sahibi 90'da yıkıldı

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk geri dönüşünü ev sahibi  İsviçre karşısında yaptı.

Türk asıllı İsviçreli futbolcu Hakan Yakın'ın golüne engel olamayan  milli takım, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 57. dakikada Semih Şentürk'ün kafa  golü ile dengeyi yakalayan Türkiye, mücadele bitti denilirken Arda Turan'ın 90 2.  dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı ve bu maçın moraliyle Çekya  karşısına çıktı.

Yunanistan'da görkemli galibiyet

Ay-yıldızlı ekip, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Yunanistan  deplasmanında da unutulmaz bir galibiyete imza atmıştı.

Deplasmanda henüz 5. dakikada geriye düşen milli takım, ilk yarıyı  Tuncay Şanlı'nın golüyle 1-1'lik eşitlikle tamamladı. İkinci yarıda oyunun  hakimiyetini ele geçiren A Milli Takım, Gökhan Gönül, Tümer Metin ve Gökdeniz  Karadeniz'in golleriyle Yunanistan'a 4-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşattı.

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