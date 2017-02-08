İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakemleri alıkoymadık

Trabzon’da 28 Ekim 2015’te oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının 6 hakemini soyunma odasına kapattığı gerekçesiyle haklarında dava açılan 27 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan ve hakkında azmettirme suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, suçlamaları reddederek “Maç sonrasında gerginleşen ortamı haber alınca arkadaşım Ali Uzunay’ı arayarak ortamı sakinleştirmelerini, yardımcı olmalarını söyledim. Ancak ne benim ne de görev yapan diğer arkadaşlarımın maçın hakemlerinin alıkonulması yönünde bir eylemleri olmamıştır. Bu olay bir komplodur” dedi.

Mahkeme duruşmayı 13 Nisan 2017 tarihine erteledi.