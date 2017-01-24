Bülent Uygun Gaziantepspor'la anlaştı
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Gaziantepspor, eski teknik direktörü Bülent Uygun'la anlaşmaya vardı.
3 sezondur Katar Ligi takımlarından Um Salal'da görev yapan 45 yaşındaki teknik adam Bülent Uygun, Gaziantepspor'la el sıkıştı.
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