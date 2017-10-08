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Bulgaristan - Fransa: 0-1

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa deplasmanda Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti

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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Fransa deplasmanda Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa'nın ilk 2'ye girmesi kesinleşti.
 
Sofya'da oynanan mücadele tek golü 3. dakikada Blaise Matuidi kaydetti.
 
Fransa bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve en yakın rakibi İsveç ile 1 puanlık farkı korudu. Bulgaristan 12 puanla 4. sırada yer aldı.

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