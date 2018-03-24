Burak Elmas: UEFA'dan ceza beklemiyorum

Galatasaray yöneticisi Burak Elmas sosyal medyada kendisine ait hesabından Periscope üzerinden canlı yayın yaptı ve taraftarların sorularını yanıtladı.

"NAKİT AÇIK SORUNU DEVAM EDİYOR"

Sponsor buluyoruz ama Galatasaray'ın nakit açık problemi devam ediyor.

"DUYGUSAL DAVRANILMAMALI"

İbra müessesi kişilere ve duygulara bağlı verilecek bir karar değil. Gerçek rakamlar ve icraatlar üzerinden verilmesi gereken ve sulandırılmaması gereken bir karar. Karara sebep olan icraat ve aksiyonlar Galatasaray'ın geleceğine etki etmiş oluyor. Dursun Özbek yeniden başkan seçilmeyerek idari olarak genel kurul tarafından ibra edilmemiştir. Mali olarakta duygusal davranılmamalı.

"DAHA ÇOK İNSANIN FİKİR SAHİBİ OLMASI LAZIM"

Galatasaray'da daha çok insanın hem fikir, hem karar sahibi olması lazım. Bu insanlar da kendi bilgi ve becerileriyle o işte yer alırlar. Sadece insanlar zengin oldukları için Galatasaray'a katkı yapmalarını istemek ve beklemek onlara haksızlık, saygısızlık olur.

"GAYRİMENKUL SATIŞINDAN GELEN PARALARA ZARARLARA GİTTİ"

Gayrimenkul satılması çözüm değil, maalesef satıldı. Galatasaray'ın rakamları çok belli. Gelen paralara bakarsanız en az gayrimenkullerden gelen paranın son 2 senede yapmış olduğu zararlara gitti. Sermaye açığını gidermek için değil, mevcut senenin zararına gitti.

"TRANSFERDE FATİH HOCA..."

Bonservisi elinde olan oyuncuları zaten Fatih hoca bakıyor ve ilgileniyor. Orada şüpheniz olmasın. Fatih hocanın olduğu yerde transferle ilgili sorun olmaz. Zaten kendisi Japon oyuncumuzla da şapkadan tavşan çıkardı. Kendi imkanları ve kendi bilgi, becerisiyle buldu.

"UEFA'DAN CEZA BEKLEMİYORUM"

UEFA'dan şahsen ceza beklemiyorum. Son derece iyi sunumlar yapıldı. Sonucu görmek lazım ama şu anda ceza gelecek veya gelmeyecek diye kim söylerse yalan söylemiş olur. Benim şahsi fikrim ceza almayacağız yönünde.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Galatasaray'ın bu dönemde hata yapma lüksü yok. Bu sebeple iyi kadro, iyi yönetimlerin ve iyi profesyonellerin göreve gelmeleri gerekiyor. Hata yapmadan Galatasaray'ı yukarı taşımalıyız.

"HAKEMLER KONUSUNDA BAĞIRMANIN ÇAĞIRMANIN ANLAMI YOK"

Hakemler konusunda Sayın başkan da konuşuyor zaten ama çok bağıran da oldu. Amaç burada Türk futbolundaki hakemlerin adil olarak maç yönetmeleri için istekte bulunmak. Her hafta televizyona çıkıp bağırıp çağırmak bence uygun değil.

"BAŞKANLA KAVGA ETMEDİM"

Başkanla kavga etmedim. Doğruları yapan kimse bizim sorunlarımız olmaz. Mayıs için konuşan Galatasaray'ın mevcut problemlerine konsantre olmuyor demektir.

(Futbol Arena)