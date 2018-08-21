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Burak Yılmaz Beşiktaş'a imza atmak üzere

Beşiktaş Burak Yılmaz transferinde Trabzonspor'la anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş'ta dün transfer konusunda hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de konuşmalarında kadrosunda görmek istediğini ifade ettiği Burak için dün sabah saatlerinde başlayan transfer harekatında, akşam saatlerinde karşılıklı mutabakata varıldı. Daha önce Burak Yılmaz'ı 4.5 milyon euro'dan aşağıya satmayacaklarını açıklayan bordo-mavililer, siyah-beyazlıların yaptığı son teklifi kabul etti. 

BAŞKANLAR DEVREDE

Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için Trabzonsporlu yetkililer ile sıkı bir pazarlık yaptığı ve sonunda ikna etmeyi başardığı öğrenildi. 33 yaşındaki golcü oyuncu için başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin, bordo-mavililerin istediği 4.5 milyon euro'luk bonservis bedelinde önemli ölçüde bir indirim aldığı ve bunun üzerine de transferi sonuçlandırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın, Burak Yılmaz transferini bugün, en geç yarın resmi olarak açıklamayarak camiaya 'bayram hediyesi' vermeyi hedefliyor.

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