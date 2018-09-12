Yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş’a gidip gitmeyeceği tartışılırken tercihini bordo-mavililerden yana kullanan Burak Yılmaz şimdilerde attığı gollerle değil, 800 bin Euro’luk alacağı için TFF’ye başvurmasıyla gündemde. Trabzonspor hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de resmi sitesinden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken tecrübeli futbolcu yaşananlar ve süreçle ilgili olarak Vatan Gazetesi'nden Ersin Düzen’e içini döktü.

İşte tecrübeli golcünün gündemi değiştirecek açıklamaları...

"Beni Beşiktaş’a satmışlar"

“Başkan ‘görüşmedik’ diyor ama 2.5 milyon Euro+Atiba’ya beni vermişlerdi. Menajerimi ‘Burak’la 1.4 milyon Euro’dan vazgeçeceksiniz’ diye zorladılar. Ben bunu hak etmedim.”

“Başkan, ‘Beşiktaş ile resmi olarak görüşmedik’ diyor ama gerçek şu ki Beşiktaş ile anlaşmışlardı bile. 2.5 milyon Euro+Atiba karşılığında beni vermişlerdi.

Mesajlar cep telefonumda duruyor. Başkan menajerimi aramış, bu transferin olması için ‘Hem Burak hem de sen alacaklarınızdan, yani 1 milyon 400 bin Euro’dan vazgeçeceksiniz’ diyerek zorlamış. Ben böyle bir yaklaşımı hak etmedim.

Bu takıma yıllarca emek verdim. Beni arayıp, ‘Zor durumdayız, yardımcı ol’ dese, elimden geleni yapardım. Bu yüzden onlar anlaşmışken tweet attım ve Beşiktaş’a teşekkür ederek, Trabzonspor’da kalacağımı açıkladım.”

‘Herkese var bana yok’

“15 Mayıs’ta yabancıların hepsine ve birçok yerli futbolcuya ödeme yapıldı ancak bana yapılmadı.”

“Başkan, seçimden hemen sonra futbolcuları topladı. ‘Alacaklarınızı 15 Mayıs’ta ödeyeceğiz’ dedi. Kaptan olarak sözü bana verdi. Ben de ‘Başkanım 15 değil, 30 Mayıs olsun, yeter ki ödensin. Kendim için değil, uzun zamandır para alamayan arkadaşlarımız için konuşuyorum. Daha önce de bize çok söz verildi’ dedim.

Bunun üzerine başkan garip bir çıkış yaptı ve ‘Biz 15 Mayıs dediysek, öderiz. Öyle 15 gün ek süre vermek de ne oluyor’ diyerek tavır yaptı.

15 Mayıs’ta yabancıların hepsine, birçok yerli futbolcuya ödeme yapıldı ama bana yapılmadı. ‘Ödeme olmazsa, TFF’ye başvururum’ demiştim, ilk o zaman gittim.”

‘Olayın para ile alakası yok’

Alacakları sebebiyle geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’a, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığyla ihtarname gönderen Burak Yılmaz resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu:

“Sürekli herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum. Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsaydı geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen sene değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp için de neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister, saygılar sunarım.”

‘TFF’ye gideceğimi onlar da biliyordu’

“TFF’ye gideceğimi zaten söylemiştim. Onlara sürpriz olmadı. Bundan sonra yine ödeme yapmazlarsa, her ay için yine TFF’ye başvuracağım.”

'Futbolu bırakmayı göze aldım'

Bu işin sonu ne olur bilemem ama bildiğim bir şey var ki futbolu bırakmayı bile göze aldım. İsterlerse kadro dışı bıraksınlar, umurumda değil. Ben sadece Trabzonspor formamdan ve taraftardan uzak kalacağım için üzülürüm.

‘Ameliyat oldum bir kişi bile aramadı’

‘4.3 milyon Euro ödedim açıklaması doğru değil. Sorun ödememeleri veya miktar değil, bana olan yaklaşımları.

“Kimseye saygısızlığım olmadı. Başkan ‘4.3 milyon Euro ödedim’ demiş sizin programınızda. Asla doğru değil. Geçen seneden 500, bu sezondan 300 bin Euro alacağım var. Sorun ödememeleri veya miktar değil, bana olan yaklaşımları. Bu takım için aylarca iğneyle oynadım. Sezon başında ameliyat oldum. Bırakın başkanı, ne yönetimden bir kişi ne de Ünal Hoca beni aradı. “

‘Arkamdan Arap kulüpleri ile görüştüler’

“Sezon başlamadan, başkan ve yönetim maaşımı gündeme getirdi sürekli olarak. ‘İndirim yapmadı’ diyorlar, bir çırpıda 750 bin Euro sildim ben. Beni istemiyorlardı ama yüzüme bir şey söyleyemediler. Arkamdan Arap kulüpleriyle görüştüler!”

‘Usta’ya ‘ağabey’ dedim başkan bunu kafaya taktı’

“Her şey, eski başkan Muharrem Usta’nın ardından ‘Ben başkanımı kaybettim ama bir ağabey kazandım’ açıklamamla başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, çevresindekilere ve menajerime ‘Ben o konuşmaya kafayı taktım’ demiş.”