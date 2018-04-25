Burak Yılmaz, sezon sonunda Beşiktaş'a gidiyor

BORDO-MAVİLİ ekipten senelik 3 milyon 550 bin euro garanti ücret alan Burak Yılmaz’la ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. 32 yaşındaki forvetin önümüzdeki sezon Beşiktaş’a gidebileceği iddia edildi.

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor’un Burak’ı satarak hem bonservis bedeli kazanmayı hem de yıllık ücretten kurtulmayı planladığı iddia edildi.

(Akşam)