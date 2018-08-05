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Burnley, Gibson'ı transfer etti!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Middlesbrough'dan İngiliz savunma oyuncusu Ben Gibson'ı transfer etti.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Middlesbrough'dan İngiliz savunma oyuncusu Ben Gibson'ı transfer etti.
 
Burnley Kulübü, Middlesbrough'dan transfer edilen 25 yaşındaki stoper Gibson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
 
İngiltere basını, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
 
Gibson, geçen sezon Middlesbrough formasıyla 51 maçta görev yaptı.

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