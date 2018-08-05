Burnley, Gibson'ı transfer etti!
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Middlesbrough'dan İngiliz savunma oyuncusu Ben Gibson'ı transfer etti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Middlesbrough'dan İngiliz savunma oyuncusu Ben Gibson'ı transfer etti.
Burnley Kulübü, Middlesbrough'dan transfer edilen 25 yaşındaki stoper Gibson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basını, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Gibson, geçen sezon Middlesbrough formasıyla 51 maçta görev yaptı.
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