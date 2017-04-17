Bursa'da Akhisar mesaisi başladı

Spor Toto Süper Ligin 28. Haftasında, Manisa’da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, bir günlük iznin ardından çalışmalara bugün akşam üzeri gerçekleşen antrenman ile start verdi.

ŞAMPİYONLARA ALKIŞ VE ALTIN

Bursaspor’un akşam üzeri gerçekleşen antrenmanı öncesinde Altınordu Kulübü'nün organize ettiği 4. Uluslararası U12 İzmir Cup’ta şampiyon olan yıldızlar için Özlüce Tesisleri’nde tören düzenlendi.

A Takım oyuncularının alkışları arasında sahaya giren Minik Timsahlara, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, başarılarını çeyrek altın takarak ödüllendirdi. Daha sonra ailelerin de bir araya gelmesiyle toplu resim çektirildi. Bu arada Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay’ın elini tek tek öpen minik kramponlar daha sonra kendi isimlerinin verileceği fidanları Özlüce Tesisleri’ne diktiler.

KUBİLAY’DAN DÜZ KOŞU

Bursaspor, haftanın ilk çalışması olması nedeniyle tempolu koşunun ardından 5’e 2 pas pres çalışması yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen bölümde ise yeşil beyazlılar, Akhisar Belediyespor maçına yönelik taktik çalışma yaptı.

Belindeki rahatsızlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş düz koşu yaparken, geçtiğimiz hafta çalışmalara katılamayacan Pablo MartinBatalla, Mert Örnek ve Ertuğrul Ersoy takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.