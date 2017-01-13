Bursa'da gergin dakikalar!

Bank of China, 300 milyon doları Türkiye'ye getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini duyurdu.