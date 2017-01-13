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Bursa'da gergin dakikalar!

Bursaspor - Trabzonspor maçında gergin dakikalar yaşandı.

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Mücadelenin 32. dakikasında yardımcı hakemin kararına çok sinirlenen Hamza Hamzaoğlu, tepki gösterdi. Bunun üzerine Yaşar Kemal Uğurlu Bursaspor Teknik Direktörü'nü tribüne gönderdi. Hamzaoğlu'nun ardından, yardımcısı Metin Mert de tribüne yollandı.

Verilen kararın ardından Bursaspor taraftarları tezahüratlarla hakeme ve federasyona tepki gösterdi.

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