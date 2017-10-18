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Bursaspor Fernandao için girişimlere başladı

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, ara transfer döneminde bir sağ bek ve bir santrforu kadrolarına katmak istediklerini belirterek, 'Şener Özbayraklı ile ilgili bir temasta bulunmadık. İşin açıkçası bir görüşmüşlüğümüz, bir fikir alışverişi yapmışlığımız yok ama bizim bir sağ beke ihtiyacımız var; bu Şener olur, başkası olur bilmiyorum. Bir sağ bek daha düşünüyoruz. Fernandao istediğimiz adam.' dedi.

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Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasının  kapanış maçında 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçında teknik direktör Paul Le  Guen'in yeni bir oyun sistemi denediğini söyledi.

Bu sistemde takımın nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilmediklerini  anlatan Parlakay, "Buna karşın takım iyi bir reaksiyon gösterdi. Daha da iyi  olacağını düşünüyoruz. Net bir skor aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz.  Takımlarına çok güzel destekte bulundular. Bu tarz destekte bulunmalarını  istiyoruz kendilerinden." diye konuştu.

Parlakay, ligde son iki hafta Galatasaray ve Kayserispor karşısında  aldıkları mağlubiyetlerin ardından Osmanlıspor maçının kendileri açısından büyük  önem taşıdığını dile getirerek, bu karşılaşmayı kayıpsız atlatmanın mutluluğunu  yaşadıklarını kaydetti.

Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacaklarını aktaran Parlakay, "Sivas'a  kazanmaya gideceğiz. Ben sezon başında 'Bursaspor her maçını galibiyet için  oynar. Yeniliriz, yeneriz, sonuç ne olur bilmem ama taraftarımızı mutlu edecek  skorlar alacağız, taraftarımızı mutlu edecek oyun oynayacağız.' demiştim.  Sivasspor maçında da aynısını bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Parlakay, takımdaki eksikliklerin farkında olduklarını, ara transfer  döneminde söz konusu mevkiler için takviye yapmak istediklerini vurgulayarak,  bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şener ve Fernandao konusu

Parlakay, Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncuları Şener Özbayraklı  ve Brezilyalı golcü Fernandao için ara transfer döneminde girişimde  bulunacaklarına yönelik iddialarla ilgili "Şener Özbayraklı ile ilgili bir  temasta bulunmadık. İşin açıkçası bir görüşmüşlüğümüz, bir fikir alışverişi  yapmışlığımız yok ama bizim bir sağ beke ihtiyacımız var; bu Şener olur, başkası  olur bilmiyorum. Bir sağ bek daha düşünüyoruz. Fernandao istediğimiz adam. Bunun  dışında takip ettiğimiz başka oyuncular var. Önümüzdeki sene için birkaç hamle  yapabiliriz ocak ayında." diye konuştu.

"Ne gerekiyorsa yapacağız, yapmak zorundayız"

Sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra ülkesine döneceğini açıklayan  takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın en az bir sene daha takımda kalmasını çok  istediklerini ifade eden Parlakay, bunun için deneyimli oyuncuyla görüşeceklerini  belirtti.

Kulüp Başkanı Ali Ay ve teknik direktör Paul Le Guen'in de Batalla'nın  bir sene daha takımda kalması yönünde açıklamaları bulunduğunu hatırlatan  Parlakay, şunları kaydetti:

"Biz Pablo ile geldiği ilk gün görüştük. Pablo bize 'Ben son senemi  geçirmek istiyorum. Benim bir hayalim var, ülkemde arkadaşlarımla amatör takımda  futbol oynamak istiyorum.' dedi. Biz tabii buna saygı duyacağız, duymak  zorundayız ama bizim için Pablo'nun ne kadar önemli olduğunu her maç daha iyi  görüyoruz. Batalla'nın bir sene daha oynaması için elimizden ne geliyorsa  yapacağız. Dünkü maçta herkes görmüştür. Kafası sarılı şekilde maçı tamamladı.  Soyunma odasındaki halini görseydiniz oturup ağlardınız. Orada dikiş attılar.  Kemiğini görüyorduk. Ona rağmen orada oynadı. Müthiş bir profesyonel. 'Bu maç  oynayamaz' değiniz maçlarda o sakat haliyle oynuyor. İnanılmaz biri. Ne  gerekiyorsa yapacağız, yapmak zorudayız.''

"Statta 17 bin kişi olduğuna emin misiniz?"

Parlakay, taraftarın yönetime, futbolcuya tepki gösterebileceğini  ancak burada Bursaspor'un önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes Bursaspor'a destek vermek zorunda. Taraftarımız her zaman bize  desteğini gösteriyor. Son olarak Osmanlıspor maçında 17 bin kişi yanımızdaydı ve  müthiş destek verdiler takımlarına. Soyunma odasında Le Guen, 'Statta 17 bin kişi  olduğuna emin misiniz? İnanılmaz bir atmosfer vardı. Herkes inanılmaz, deli gibi  bağırıyordu.' dedi. Bursaspor taraftarı bu. Herkesin bir kere ya burada top  oynaması ya da burada maç izlemesi gerekiyor. O zaman tarafarın ne olduğunu  herkes daha iyi anlar.  Onun için her zaman taraftarımızı yanımızda görmek  istiyoruz.''

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