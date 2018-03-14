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Bursaspor Le Guen'le yollarını ayırıp Safet Susic'le imzalayacak

Son 11 haftada sadece 1 galibiyet elde edebilen yeşifbeyazlılarda yönetim, Fransız çalıştırıcı Le Guen ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yerine ise son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Safet Susic getirilecek.

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Bu sezon Süper Lig'de aradığını bulamayan Bursa'da dünyaca ünlü Teknik Direktör Paul Le Guen ile yollar ayrılmak üzere... Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet elde edebilen ve 7 yenilgi alan yeşil-beyazlılarda kötü gidişin faturası Fransız çalıştırıcıya kesildi. Le Guen ile yollan ayırmaya hazırlanan Bursa yönetimi, talamı sezon sonuna kadar Safet Susic'e emanet etmeyi planlıyor. 

Son olarak Alanya'yı çalıştıran ve 18. haftada gönderilen Susic'in de kendisine gösterilen ilgiye sıcak yaklaştığı ortaya çıktı. Düşme potasında bulunan OsmanlI ile arasında sadece 6 puan kalan Bursa, futbolcu bonservisi en yüksek olan 6. takım olmasına karşın değerini bir türlü sahaya yansıtamadı. Bunun sonucunda da Le Guen'in ilerleyen günlerde gönderilmesi bekleniyor.

(Açık Mert Korkusuz )

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