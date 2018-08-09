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Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu  Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman,  basına kapalı tutuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Portekiz ekibi  Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde yer alan oyuncular, yenilenme ve  aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve dayanıklılık koşusu ile başladıkları antrenmanı 2 grup halinde  gerçekleştirdikleri 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.

İdman, kanat organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan taktiksel  çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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