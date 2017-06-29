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Bursaspor Paul Le Guen'in şehre gelmesinden sonra transfer kararlarını verecek

Bursaspor, Fransız teknik adam Paul Le Guen'in Bursa'ya gelmesinden sonra transferde atağa geçmeyi planlıyor.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, transferde atağa geçmek için Fransız teknik direktörü Paul Le Guen'in Bursa'ya gelmesini bekliyor.
 
Bursaspor, yeni sezon için şu ana kadar sadece Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 1 Temmuz'da kente gelecek Le Guen ile transferde harekete geçilmesi planlanıyor.
 
Yeşil-beyazlıların transfer listesinde yer alan ve daha önce görüşme yapılan Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Kayserisporlu Güray Vural, Medipol Başakşehirli Rotman, Kasımpaşa'dan Titi, Olympiakos'tan Da Costa, Nijeryalı Ekong ve Makedon Ristovski ile ilgili kararın, Kulüp Başkanı Ali Ay ile Le Guen arasında yapılacak görüşmede verileceği öğrenildi.
 
Öte yandan, Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera'nın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Bursaspor izleme ekibi, Arjantinli bir futbolcuyu takibe aldı. Yetkililer, teknik direktör Le Guen'in Arjantinli oyuncunun transferine onay verdiğini belirtti.

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