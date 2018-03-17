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Bursaspor sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor evinde Sivasspor'u Stancu'nun golüyle 1-0 yendi, rahat bir nefes aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor kendi sahasında son haftaların formda ekibi Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi, çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
 
Yeşil-beyazlı ekibin golünü 83'te Behich'in asistinde Stancu kaydetti. 89'da Yusuf Erdoğan'ın şutunda top direkten döndü. Kaleci Harun önemli pozisyonlarda kalesinde devleşti.
 
Bu sonuçla Bursaspor puanını 33'e yükseltti. Demir Grup Sivasspor ise 38 puanda kaldı.

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