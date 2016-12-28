Bursaspor, Sane ile yollarını ayırıyor
Bursaspor, sezon başında Fransa'dan transfer ettiği Senegalli stoper Vieux Yaya Sane'den kendisine kulüp bulması istedi.
Bursaspor, sezon başında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Stade Brest 29'dan transfer ettiği Senegalli stoper Vieux Yaya Sane ile yollarını ayırıyor.
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı öncesinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda takımda bazı oyuncularla yolların ayrılacağını söyledi.
Bu çerçevede ligin ilk yarısında takımda fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Sane'den takım bulmasını istediklerini anlatan Ay, "Sane, şu an için takımdan ayrıldı. Kendisiyle kulüp bulduktan sonra yollarımızı tamamen ayıracağız." dedi.
Yeşil-beyazlı takımın bu akşam yaptığı antrenmana çıkmayan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun bazı görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gittiği öğrenildi.
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