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Bursaspor'a büyük şok! Adana...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Adanaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Adanaspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında her iki ekip de gol bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 84. dakikasında Magaye Gueye'nin golüyle Adanaspor 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Bursaspor'un puanı 27'de kalırkan, Adanaspor puanını 14'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Adanaspor ise gelecek hafta evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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